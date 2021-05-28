隨著美國國會對北京的立場日益強硬，周四美國參議院推進了一項大規模的科技法案，將提高美國應對中國的競爭力。

美國參議員周四以68票對上30票，結束了規模2500億美元之《2021年美國創新和競爭法》（U.S. Innovation and Competition Act of 2021,USICA）的辯論，這表示該法案距離最終表決又更進了一步。

在嚴重分裂的美國國會中，對中國採取強硬路線是少數真正獲得兩黨認同的想法之一。

共同撰寫USICA法案的參議院民主黨多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，美國在基礎科學研究上的支出不到國內生產毛額（GDP）的1%，這個比例不到中國的一半。

他在參議院呼籲支持這項法案，他表示，我們已經將自己置於一個非常危險的處境，在決定下一個世紀的科技和產業中，我們可能落後世界其他地方。

中國駐華盛頓大使館尚未就美國參議院推進這項法案發表評論。由於參議員們在周四晚間就下一步行動繼續進行閉門會議，參議院何時進行最終表決的時間尚不清楚。

在參議院通過後，這項廣泛的科技法案仍必須送交眾議院表決，兩院都通過之後將送交白宮，由拜登簽署完成立法。

這項法案將授權約1,900億美元，為強化美國科技發展的條款提供資金，另外還包括540億美元專款，用於提高美國的半導體、微晶片和電信設備生產。

美國前總統川普以「美國優先」為由，使華府淡出許多國際合作。這項新法案將尋求與盟國合作與提高美國在國際組織中的參與，透過外交手段對抗北京日益升高的全球影響力。

此外，美國參議院以91票對4票批准了一項由共和黨參議員Mike Crapo和民主黨參議員Ron Wyden支持的修正案，將針對美國政府認定的中國反競爭貿易手段祭出報復措施，並將禁止確定由強迫勞動所生產的產品。

(時報資訊)