經濟數據優，周四歐美原油期貨連5揚；資料顯示，美國第一季國內生產總值GDP成長6.4%，儘管略低於預期值的6.5%，但仍與最初估計的成長態勢相符，而上周首次申請失業金則為40.6萬人，為連續第4周下降，顯示勞動力市場有逐漸復甦的趨勢。

此外，石油輸出國組織(OPEC)與盟國所組成的(OPEC+)，將於6月召開會議，分析師認為，現階段美伊核協議談判令後市多空消息難料，外界預計OPEC會針對若伊朗重返市場的議題進行討論，激勵終場油價連續5個交易日走揚；其中美國原油漲幅1%，倫敦原油漲幅0.9%。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.64 美元，報每桶66.85美元；6月熱燃油漲0.01美元，報每加侖2.06美元；6月RBOB汽油維持平盤，報每加侖2.15美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.59美元，報每桶 69.46美元。(商品行情網)

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