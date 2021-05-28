1.聯德控股-KY(4912)：跨足新冠快篩試劑，第四季貢獻營收，股價走路有風，上漲3%以上，突破184元前高價位。

2.橙的(4554)：搶攻電動巴士TPMS商機，營運添柴+股價已低，早盤大漲近4%。

3.和泰車(2207)：今年新車銷售15.4萬輛新高目標不變，多方信心大增，繼續拚穩550元。

4.富邦媒(8454)：宅經濟零接觸商機，本土法人進場布局，股價穩在1200元附近的5日線水位，走高逾2%。

5.國巨(2327)：庫藏股執行率近四成，積極護股價，今早突破490元，步步邁向5字頭。

6.鈺創(5351)：聚焦三大產線，衝刺2021營運，早盤走揚近3%。

7.高興昌(2008)：接獲API輸油管訂單，股價高漲觸及18.2元漲停，躍上月季雙線。

8.威致(2028)：訂單能見度高，今年營運可期，晨盤跳空攻上33.55元漲停。

9.中鋼(2002)：再遭外資提款轉賣超，鋼鐵人不退縮，多方仍搶進，早盤力漲逾6.5%。

10.第一銅(2009)：不畏外資再轉賣超，期銅大漲，激勵股價衝上65.2元漲停。

11.華邦電(2344)：焦佑鈞看旺半導體、記憶體，Q2營運亮眼在望，晨盤樂漲逾7.5%。

12.偉詮電(2436)：外資終止連三賣超，漲價題材助威，營運可期，早盤強漲逾5.5%。

13.晶相光(3530)：漲價效應且打入前裝車市，營運成長可期，股價闖進118元漲停。

14.新唐(4919)：300億日圓併購聯貸案出鞘，加上PS5助陣，晨盤觸及79.2元漲停。

15.優盛(4121)：血氧計現搶購潮，通路已全面缺貨，帶動股價連拉3根漲停，站上逾10年高價。

16.台微體(4152)：攻印度黴素市場題材發酵，已連拉5根漲停，收復80元。

17.友達(2409)：大尺寸電視出貨本季續旺，昨獲外資及投信翻多買超相挺，早盤彈漲4%，站上季線。

18.群創(3481)：昨獲外資買超1.9萬張，早盤反彈3%，攻克月線。

19.彩晶(6116)：無懼外資近日偏空操作，早盤強彈近5%，站穩20元及月線。

20.龍巖(5530)：本土案例居高不下，早盤「疫」外拉出第2根漲停。

21.聯電(2303)：ADR收漲0.99%，早盤跟進彈漲逾2%。

22.旺宏(2337)：傳特斯拉洽談收購6吋廠，早盤漲逾3%、觸及半年線。

23.華榮(1608)：國際銅價穩揚，早盤逼近漲停。

24.新光金(2888)：為強化資本，擬增資百億，早盤開高走高、漲逾4%。

25.宏遠證(6015)：可轉債競拍、券商首創，早盤帶量上攻、漲逾5%。

(時報資訊)