美國總統拜登將提6兆美元預算案，預期帶動美國基礎建設需求，激勵美國鋼鐵、美國鋁業股價各大漲5.72%、6.73%；目前美國及亞洲多數地區鋼價仍為漲勢，中鋼(2002)第三季盤價也是漲定了，中鋼領軍，中鴻(2014)股價再度大漲，下游的鍍鋅烤漆廠燁輝(2023)、盛餘(2029)隨中鋼漲價，第二季獲利亦看漲。

雖然中國大陸近來嚴打原物料，令大陸鋼價承受壓力，不過，產業人士認為，此波鋼鐵及鐵礦砂價格修正，對緩解未來通膨的壓力，以及達成減排目標反而有利。整體來看，隨著成本居高不下，需求續強，加上國際鋼價仍向上，中鋼對下半年市況看法仍樂觀。

中鋼在6月內銷盤價續大漲8%，連續第12個月上漲後，預計後續即將開出之第三季盤價也將大漲開出，這將是連續第四季漲價。

短期鋼市受中國大陸政策打壓而遇逆風，市場擔憂中國鋼市行情恐拖累台灣在內的亞洲鋼市，不過中鋼、中鴻，以及產業人士，對鋼市下半年仍持正向態度。

中鋼、中鴻都對下半年鋼市持正向態度。主要原因，一為隨各國自疫情後復甦，基礎建設潮一波波，且汽車、機械、營建、家電業等銷量回溫，實際後市需求仍強勁；二來，中鋼、中鴻產品報價本就落後國際行情一段，還有補漲空間，且目前歐洲、美國、日本、南韓、越南等地行情未墜，反而依舊看漲。

中鋼先前指出，在國際經濟加速成長及景氣強勁復甦下，各國政府更加重視工業發展對氣候變遷的影響。中國大陸為追求「碳達峰」、「碳中和」及環保限產目標，宣布一系列政策以限縮鋼鐵碳排放量，自5月1日起取消146項鋼品出口退稅，並將生鐵等產品進口關稅降至0%及6月1日起執行「新版鋼鐵行業產能置換實施辦法」以淘汰高耗能設備並化解過剩產能，河北省今年更將關閉20座高爐及20座轉爐以期達成減碳目標，進一步加劇全球鋼鐵供需失衡吃緊的窘境。

得力於經濟復甦引發全球鋼鐵需求大增，在供應吃緊及煤、鐵原物料、運輸、環保議題等各項成本飆漲帶動下，國際鋼價續創歷史新高，高鋼價漸成為疫後新常態。

(時報資訊)