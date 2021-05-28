隨著疫情升溫，許多運動場所和健身房紛紛暫停營業，而面對遠端上班、上課，整天在家中長期久坐，無法外出運動的處境，居家運動儼然成為一股生活新潮流，但礙於家中空間狹小，有哪些項目是適合在家裡運動的呢？

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近3個月內「居家運動」話題的網路聲量表現，了解熱門的居家運動種類，以及受網友歡迎的居家運動器材有哪些。

瑜珈招式簡單適合遠端教學 成網友最愛居家運動

在眾多居家運動中，有氧運動就包辦了前3名，分別為「瑜珈」、「跑步」和「跳舞」。其中，「瑜珈」成為防疫期間網友最愛的運動種類，就有網友說到「瑜珈是疫情期間不錯的選擇」，而「橋式」、「棒式」、「下犬式」等各種瑜珈招式因動作基本簡單，適合初學者，因此是網友常會共同提及的詞彙。另外，也有網友表示會透過視訊的方式，在家和教練遠端訓練瑜珈。

而不需技巧，人人都能上手的「跑步」則位居第2，許多網友表示會在家原地跑，亦或是使用跑步機來跑步。第3名則是「跳舞」，近來很夯的瘦身舞蹈「Zumba」，也成為民眾居家運動的心頭好，讓網友直喊「在家也要跳Zumba飆汗」。

6大人氣居家運動聲量排行榜。（圖／Social Lab社群實驗室、NOW健康提供）

●健身環聲量大勝 在家也能邊玩邊運動

在家除了徒手運動之外，還有哪些運動器材是可以幫助民眾在家動一動的呢？因疫情而風靡全台的「健身環」，搭著Switch的潮流，以2千多則的網路聲量大勝其他項運動器材，由「防疫期間就是要健身環買起來」、「健身環是在家防疫的好朋友」等文本可見，健身環深受民眾的喜愛。

5大熱門居家運動器材聲量排行榜。（圖／Social Lab社群實驗室、NOW健康提供）

此外，既然「跑步」是網友熱愛的居家運動第2名，其相關的運動器材「跑步機」怎麼能不上榜呢？網友表示除了原地跑步之外，也直呼「想買跑步機」、「羨慕家裡有跑步機的人」，認為家裡有台跑步機，才能在疫情期間達到走動的效果。至於第3名的「啞鈴」則是因價格較便宜和不佔空間，又可達到能在家重訓健身的效果，深獲民眾的喜愛。

雖然最近因為疫情無法出門，也無法在外運動，但不妨趁這個機會解鎖沒器材也能徒手的居家運動項目，一起養成在家也能運動的習慣。

(中時新聞網)