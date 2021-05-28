指揮中心指揮官陳時中25日在記者會上哽咽警察染疫，痛批八大私自營業，對此，一名畢業於清大社會所、正進行酒店陪侍田野調查的徐豪謙認為，政府只會喊話八大停業，卻不見紓困的配套，就讓八大零收入，難道不是政策殺人、官逼民反嗎？

徐豪謙指出，不論是去年4月酒店爆出工作者確診，以及今年5月本土確診爆發，酒店被停業都是雷厲風行，從酒店小姐、酒店小姐經紀人以及業績幹部，從未得到緩衝時間去計劃失業時的經濟來源。

徐豪謙說，政府的紓困金則是在各方極力爭取下，才在去年5月6日開放申請，今年事件重演，何見紓困配套？當陳時中在記者會上為了基層警染疫哽咽又指責八大偷營業時，有人想過「沒有紓困辦法作為配套，卻要指責八大業者違規營業，難道不是另一種形式的政策殺人、官逼民反嗎？」

徐豪謙表示，酒店業者並不是死要錢，而是為了顧及底下小姐才不得不開業掙錢，因為會來酒店業的小姐，大半都有債務問題，並沒有餘裕可以停業「共體時艱」，是相對需要被社會安全網接住的經濟弱勢，業者冒險營業才能替小姐們撐出些微生存空間。

徐豪謙更說，雙北市宣布調升三級疫情警戒至5月28日時，酒店業界內有傳出不少，「忍耐兩週，等疫情穩定之後，大家再一起全面復業才是正道」的聲音，甚至偷營業者會被內攻，但25日公布三級延長消息後，讓眾人感受到解封之日恐遙遙無期，因此內部指責偷營業的聲音也逐漸微弱。

徐豪謙進一步說明，疫情之下各產業都產生互助網絡，以餐飲為例發展出外送與外帶等方法，那誰會來幫助同樣受到衝擊的酒店小姐？徐豪謙說，「如果有安樂日子可以過，又有誰想在這個節骨眼，被冠上『防疫破口』、『老鼠屎』等罵名，在夾縫中求生存呢？」

(中時新聞網)