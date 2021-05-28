台北慈濟醫院5月中收治一名懷孕32周確診孕婦，考量患者肺炎情形嚴重，有插管必要，為保母女雙全，27日醫療團隊於正壓手術室為病人進行剖腹產。（台北慈濟醫院提供）

新冠肺炎疫情蔓延，台北慈濟醫院5月中收治一名懷孕32周確診孕婦，考量患者肺炎情形嚴重，有插管必要，為保母女雙全，27日醫療團隊於正壓手術室為病人進行剖腹產，手術順利結束，病人與早產的小嬰兒現於加護病房觀察。

台北慈濟醫院表示，病人懷孕僅32周，但媽媽呼吸狀況不佳，有插管必要，加上懷孕造成臟器壓迫、懷孕時部分治療藥物無法使用等多重因素，醫療團隊會診婦產部、兒科部、麻醉部討論醫療計畫，並與家屬、病人進行三方視訊會議，最後決定剖腹生產。5月27日一早，孕婦在病房插管後，以全身麻醉的方式在正壓手術室剖腹生產。

工務室主任楊明崇說明，此開刀房是以正壓模式將帶有汙染的氣體排出，而開刀房四周廊道則包圍著負壓環境，如此，受汙染的空氣會被排風器所攔截、吸走，意即病人及醫護人員的空氣不會交叉，受汙染的空氣亦不會汙染其他房間。

整個產程平安順利，1565公克的寶寶於手術30分鐘後出生，目前生命跡象穩定。出生時，兒科團隊除了初步醫療處置外，也為寶寶洗澡降低感染風險，送於負壓隔離室的保溫箱觀察，預計翌日一早採檢。疫情緊繃之際，台北慈濟醫院醫護團隊竭力照顧每位病患，期盼讓每位病患平安出院，回歸生活軌道。

(中時 )