Look at Giannis, man. So inspirational. pic.twitter.com/dBeGqp4eJz — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 28, 2021

這支熱火隊已經不是去年那支在奧蘭多隔離泡泡闖進總冠軍賽的東區強豪了！儘管雙方G3改到邁阿密進行，公鹿28日仍當「奧客」，輕鬆以113比84橫掃地主熱火，搶先取得3勝0敗聽牌優勢，假如30日的G4再不振作，熱火就要率先淘汰了。

就算回到自家主場，還刻意調整先發陣容備戰G3，熱火卻在上半場徹底低迷，全隊除了吉米巴特勒，其他球員手感都陷低迷，也讓熱火上半場投籃命中率僅有3成11，更只拿到36分，上半場打完，落後作客的公鹿13分之多也屬應該。

來到第3節後半，塔克、米德頓、康納頓與哈勒戴輪番投進三分外線，一舉擴大公鹿領先到27分，公鹿擺明就想「喧賓奪主」，甚至末節一開始就擴大領先到28分，可是熱火末節也打出10比3小高潮回應，雙方差距縮小到18分差距。

可是接下來阿提托康波挺身而出，一個人連拿6分，包含罰5中4，儘管邁阿密球迷刻意大喊倒數計時干擾，他的罰球卻仍命中，也讓熱火追分氣勢受挫，公鹿重新取得103比73大幅領先，熱火打到最後5分33秒就換下主力宣告放棄。

公鹿6人得分上雙，其中以米德頓22分、8籃板及5助攻表現最佳，哈勒戴19分、12助攻，阿提托康波也有17分、17籃板及5助攻，不過先發後衛迪文森佐上半場就扭傷左腳踝退場；熱火以巴特勒19分、8籃板及6助攻表現較為正常，阿德巴約17分。

(中時 )