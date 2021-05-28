啦啦隊「樂天女孩」成員林襄除了有E罩杯好身材，還有張神似高雄市議員黃捷的臉蛋，得到「兇版黃捷」的綽號，還發行首本寫真《與你襄遇 林襄數位寫真》，在IG擁有70萬粉絲追蹤，日前她在抖音上傳一段影片，以男友視角拍攝在床上的居家模樣，讓粉絲大飽眼福。
林襄最近開始經營抖音，時常上傳不同風格的短片，日前她再度曬出一段令人血脈賁張的性感畫面，只見林襄穿著細肩帶背心，還帶著細框眼鏡、頭髮隨便紮起，模樣十分居家，零距離的感覺更讓粉絲動心，下秒看到「男友」來電，林襄急忙梳妝打扮自己。
等到再回到鏡頭前，林襄已經畫好完美妝容，將柔順長髮放下，露出招牌甜美笑容，低胸小背心更是讓她不小心露出深溝事業線，飽滿雙峰十分火辣，林襄將這段抖音影片轉發到臉書上宣傳，果然讓網友都陷入瘋狂直呼，「怎麼這麼可愛啦」、「素顏也好美」、「慢慢弄，我可以等」、「這個睡衣…太邪惡惹」。
事實上，林襄和「Wackyboys反骨男孩」成員孫生過去曾有一段情，然而曝光戀情後半年就結束這場短命戀，雖然分手不到幾天男方就另有新歡，但兩人並沒有交惡，仍是好朋友，今年2月林襄正式加入樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」，進軍啦啦隊。
(中時新聞網)
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