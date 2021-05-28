台採購的15萬劑莫德納疫苗今凌晨自盧森堡出發，預計今下午三點多將抵達國門。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今天早上八點召開的全國疫情會議，縣市政府沒有再提到疫苗的事情，疫苗陸續抵達台灣，對民眾信心有幫助。

日本《每日新聞》報導，日本政府考慮提供已採購的部分英國製阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗給台灣，最快6月提供。對此，陳宗彥指出，友好國家會持續關注台灣的狀況，既然日媒有所報導，我們也期待有好的發展。

此外，台企聯希望透過台灣商業總會捐贈一批世衛組織認可的疫苗給台灣鄉親們使用，大陸紅十字會也表達意願捐贈疫苗給金門、馬祖。陳宗彥表示，醫藥品進到各國都要有一定的法定程序，不是一般物品捐贈，一定要謹守規範。

陳宗彥又補充說，最近很多不同的業別向指揮中心表達自己屬於第一線接觸者，但是還是要跟大家說明，目前抵達台灣的疫苗，像是今天開始施打的第三批AZ，雙北地區還是以第一、二、三類人員優先施打，雙北以外地區以第一類醫療與第一線防疫工作人員優先施打，唯有第一線防疫工作人員先保護好，防疫網才能建構。

(中時 )