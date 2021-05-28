國內新冠肺炎疫情持續升溫，過去1年多受到疫情催化、轉變成為「抗疫經濟」，經濟部表示，疫情催化出四大產業發展趨勢，為半導體產業在全球重要性日漸提升、智慧機械將創造我國機械產業下一波成長新動能、零售業全力衝刺數位轉型、以及外送及宅配成為餐飲業搶攻市場的方式。

經濟部28日公布「疫情對我國產業之影響」專題，經濟部指出，製造業的部分，疫情推動全球加速數位轉型，半導體受惠遠距商機、5G、高效能運算、雲端、物聯網、車用電子等需求浮現，加上我國擁有完整半導體產業聚落優勢，將有助國內半導體營收持續成長，在全球供應鏈之重要性更見提升。

同時，疫情帶動自動化及智慧化生產設備、工業機器人等需求升溫，我國機械產業因具群聚效應的競爭優勢，加上國內業者積極切入相關產業，可望推升機械產業成長力道。

在商業服務業的部分，因疫情促使「零接觸」線上商機需求增溫，加速零售業數位轉型的速度。2021年第1季我國零售業網路銷售額占零售業比重升至9.1％，銷售額年增15.4％，增幅皆優於實體通路及整體零售業，顯示掌握網購商機，將有效降低受衝擊程度。

再加上，因疫情改變了民眾消費行為，增加在家用餐的頻率，因而帶動餐館業及飲料店業紛紛加入平台或提供外送或宅配服務，致餐館業及飲料店業中有提供外送或宅配服務之業者占比已從2018年40.1％提升至2021年的59.0％，增加了18.9個百分點。

經濟部未來也將積極輔導業者升級，提升競爭優勢，經濟部指出，在數位時代，產業競爭激烈，加上疫情改變消費行為，加速數位科技融入生活之中，致企業對數位轉型的需求大幅攀升，政府亦積極推動產業智慧升級轉型，並協助零售及餐飲業廠商數位化，包含補助餐飲業者上架外送服務、補助零售業者上架電商服務等，以協助企業持續營運，確保市場競爭優勢，並促進國內消費活力。

(工商 )