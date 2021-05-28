環保署預告修正「新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法」，考量業界受疫情衝擊，修正條文將多數業者之登錄期限統一延至2023年底等新措施。

環保署表示，毒性及關注化學物質管理法，在2019年1月修正公布後，即著手蒐集各界意見，並於2020年年度申報及既有化學物質標準登錄正式上路後，依實務運作情形再次通盤檢討現行規定。為因應實務需要及COVID-19疫情影響等情形，環保署提出登錄辦法修正草案。

在既有化學物質標準登錄方面，考量業界受疫情衝擊，修正條文將多數業者之登錄期限統一延至2023年底，可提供登錄人足夠緩衝之準備時間；業者如完成登錄人及物質資訊等大部分登錄項目，即可取得登錄完成碼，後續再依指定期限完成剩餘項目。另因限定場址中間產物具有使用侷限性，且暴露風險較易控制，修正條文將放寬得免申請既有化學物質標準登錄。

在年度申報規定部分，修正條文明確規範登錄人申報起始年。另為有效輔導登錄人完成申報作業，參考水污染防治措施及檢測申報管理辦法條文，新增通知補正規定，登錄人如因申報資料不符規定或未齊全，經通知可限期補正，期限內未補正再依罰則處分。

環保署另表示，此次條文修正還包括附表整併、統一新化學物質核准登錄有效期限、擴大不適用辦法之物質範圍、調整申請案審查期間及補正次數、刪除登錄人須保存申請文件之規定等各項程序簡化及便民措施。

(工商 )