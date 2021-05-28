國內新冠肺炎疫情急速升溫，防疫措施較去年更嚴，消費者外出消費及用餐意願降低，加上部分商家縮短營業時間或自主停業，恐嚴重衝擊未來經濟表現。對此，經濟部指出，我國製造業主要以外銷為主，2021年第1季整體直接外銷比重逾5成，因此受創程度將較小，但內需型的民生工業直接外銷比重只有24.3％，恐因內需重創而趨於疲弱。

經濟部28日公布「疫情對我國產業之影響」專題，分析今年以來我國產業走勢，在製造業的部分，今年因全球景氣回升，終端需求持續增溫，第1季製造業產值年增14.6％，其中資訊電子產業年增18.0％；傳統產業則走出陰霾，年增12.8％，主要業別多呈正成長；零售業也隨國內股市熱絡，就業情勢穩定，民間消費動能逐步增強，今年1至4月零售業營業額年增11.3％，其中去年因疫情受損之業別除免稅商店因來台觀光客人數較少，致其他綜合商品業仍呈年減3.7％外，其餘皆呈正成長。

去年第二季遭疫情重創的餐飲業，隨民眾外出用餐及消費意願回溫，餐飲市場度過去年疫情重創期，今年1至4月餐飲業營業額年增13.3％，其中餐館和飲料店皆呈二位數成長。外燴及團膳承包業雖仍年減11.8％，惟已於4月轉為正成長，終止連15個月負成長。

經濟部評估，5月中旬國內疫情急速升溫，相關管制措施趨嚴，消費者外出消費及用餐意願降低，加上部分商家縮短營業時間或自主停業，恐嚴重衝擊零售及餐飲業未來營收表現。我國製造業主要以外銷為主，2021年第1季整體直接外銷比重逾5成，因此，若生產活動能如常進行，受創程度將較小，惟內需型的民生工業直接外銷比重僅24.3％，恐因內需重創而趨於疲弱。

(工商 )