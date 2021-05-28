總統府發言人張惇涵今天接受主持人周玉蔻專訪時，被問到鴻海集團創辦人郭台銘欲透過鴻海公司及永齡基金會購買BNT疫苗一事，有事先報告總統嗎；總統府發言人張惇涵沒正面回應，只說，「柯（柯建銘）總召看起來是知道的」；相關疫苗採購疫苗過程要回歸指揮中心，畢竟防疫是國家整體戰略。

至於傳出日本要協助台灣取得AZ疫苗；張惇涵說，疫情升溫後，政府相關部門都積極跟相關國家能為國人取得更多疫苗，日本有很多好朋友盡全力，及各種可能性幫助台灣，政府都會表達誠摯的感謝，未來有包括相關進度，都會跟大家報告。

被問到國產疫苗現在有一波政治上的攻防；張惇涵說，政治口水無法解決疫情，國產疫苗好不好要回歸專業數據跟專業判斷，目前國產疫苗都在如期進行，總統對於科學無法下指導棋，過程科學數據都要攤在陽光下，「我們不能說什麼」。

他強調，總統副總統都宣示過，一旦國產疫苗研發出來，都會施打，只有國產疫苗可以操之在我，一旦研發順利，就可以有規模性施打，提升台灣施打覆蓋率，這樣才會提升台灣社會保護力。

至於郭台銘預購BNT疫苗一事，總統是否有跟總統報告；張惇涵表示，「柯總召看起來知道的」；主持隨即笑著說，「柯總召知道，總統會不知道嗎？」

張惇涵說，永齡也有回應，他認同部分說法，比方疫苗涉及專業，應該是國家一體，相關疫苗採購疫苗有國安層面、法律層面、執行層面等問題，整個過程都要回歸指揮中心做一定調配及統籌，畢竟防疫是一個國家整體戰略。

(中時 )