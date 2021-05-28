疫情嚴峻，衝擊弱勢家庭生活，新北市長侯友宜今（28日）視察中和實物銀行民生物資整備狀況，並宣布啟動里鄰關懷救助計畫，投入400萬元防疫基金增強29區公所各項民生及防疫物資，並透過里鄰長系統即時關懷生活艱苦市民。

侯友宜表示，全國疫情進入強化三級警戒，不僅影響各行各業運作，弱勢民眾生活更為艱辛，特別責成民政局及各區公所強化里鄰通報功能，在疫情嚴峻期間遇有生計受困家庭，無論是否具福利身分，都要即時、加倍提供所需生活物資，避免多次外出採買感染風險，全力守護受疫情影響的弱勢族群。

侯友宜今早在中和區長賴俊達陪同下，視察中和實物銀行內食品、日用品及防疫用品3大類物資整備情形，包含棉被、竹蓆、尿布、奶粉、米袋、麵條、罐頭、調理包，以及口罩、酒精、手套、防蚊液等防疫及生活物資都已添購完成。

賴俊達表示，接下來將透過里鄰長進行電訪及家戶訪視，並強化關懷區內列冊的121位獨居長者及11位街友，每日掌握其身體健康狀況。

此外，侯友宜也特別感謝在疫情嚴峻期間，第一線里鄰長及公所同仁大力配合市府防疫，不僅協助熱區防疫中心的宣導、巡視，更投入救助關懷行列。時值艱困時刻，更需上下同心，新北市會努力滿足弱勢民眾生活需求，讓市民們待在家中也能感受社會溫暖。

民政局長柯慶忠表示，新北市里鄰長行動服務執行2年來，以居家安全、居家衛生、社會服務及市政宣導等4大面向，打造全方位在地服務，快速將市政資源輸送至有需要的民眾手中，完善社區防護網絡。

(中時 )