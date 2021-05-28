新北經發局外包廠商確診 接觸者全數篩檢陰性 10:172021/05/28 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北經發局外包廠商確診 接觸者全數篩檢陰性。（新北市經發局提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市經發局日前發生外包廠商人員1員確診，甚至傳出有2名員工快篩陽性，經發局匡列多人採檢，結果出爐全數都為陰性，經發局表示，將持續加強清消等防疫作為。 經發局表示，接獲衛生單位通報後，隨即連夜清消，並啟動居家辦公及居家隔離等人力應變作為，維護同仁安全辦公環境。 經發局長何怡明表示，目前配合衛生局疫調及篩檢作業，迄今所有受檢人員接獲篩檢結果均為陰性，針對申辦櫃台實聯制等入口管制作為，亦請前來洽公民眾配合辦理。 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 (中時 ) #經發局 #外包廠商 #確診 #快篩 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 照護確診輕症 方艙CP值高 04:102021/05/18 話題觀察 萬華獨居婦確診後突失聯 家屬報警破門送醫不治 12:432021/05/18 社會 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 確診者足跡至斗六分行 台企銀緊急消毒 12:182021/05/18 財經 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 健保註記染疫風險 提醒醫師篩檢 04:102021/05/18 焦點要聞 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 生活熱門新聞 要下雨給冰雹！劇烈鋒面明來襲 降水一次灌7天 - 生活 影／日本要給台灣AZ疫苗？ 指揮中心回應了 - 生活 中市公布最新確診足跡 遍布寶雅、全聯、家樂福 - 生活 新北瘋傳最快今晚升四級警戒「全面封城」 侯友宜親自回應 - 生活 澎湖遊客不來海膽來了 全國三級警戒 野生動物活躍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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