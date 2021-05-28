新北市經發局日前發生外包廠商人員1員確診，甚至傳出有2名員工快篩陽性，經發局匡列多人採檢，結果出爐全數都為陰性，經發局表示，將持續加強清消等防疫作為。

經發局表示，接獲衛生單位通報後，隨即連夜清消，並啟動居家辦公及居家隔離等人力應變作為，維護同仁安全辦公環境。

經發局長何怡明表示，目前配合衛生局疫調及篩檢作業，迄今所有受檢人員接獲篩檢結果均為陰性，針對申辦櫃台實聯制等入口管制作為，亦請前來洽公民眾配合辦理。

(中時 )