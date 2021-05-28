男星阿緯（劉峻緯）過去參加節目《模范棒棒堂》出道，2016年結婚生子後便轉作餐飲大亨，經營點點心、太興茶餐廳，近日新冠肺炎疫情升溫，許多餐飲服務業都被連累，阿緯旗下的餐廳也不例外，稍早他曬出黑白照，認了業績僅剩過去的一成，難過無奈之際引來昔日隊友威廉（廖亦崟）留言，一句話歪樓讓粉絲笑翻。

阿緯5年前和身價破百億的女友豆豆錢文儀結婚，兩人生下一女一子，婚姻幸福，阿緯更轉身投入餐飲業，據知握有7間餐廳的經營權，近日因疫情，不少餐廳因禁止內用，紛紛轉換方式改拚外送或外帶，希望能因此多少有些業績，阿緯稍早發文，透露這段時間他身為經營者，天天壓力纏身，像回到以前錄《模范棒棒堂》的時光。

阿緯發文引來威廉吐槽。（圖／中時資料照片）

阿緯表示，過去為了準備才藝表演、準備宣傳內容、道具租借、音樂剪接，掩護威廉等，每天都過得很匆忙，只為了每天的表演都要比前一天更好笑，如今他身為老闆遇到疫情，每天也得翻手機電話想方設法找資源，未料業績還是掉了九成，只剩以前的一成，打趣說：「我還是太年輕，才25歲，沒有最好最壞的打算，學了教訓（實際上為35歲）」。

威廉虧阿緯以前表演鞋墊墊兩層。（圖／翻攝自superawayne IG）

對目前的慘況，阿緯直言目前只能奮力一搏，還跟疫情喊話：「拜託你千萬不要擊倒我」，並曬出自己戴著口罩的黑白照片，而文中的一句「掩護威廉」，也引來威廉本人吐槽說：「我知道你以前唱歌墊九成，鞋墊兩層」，阿緯則不甘示弱回：「你麥沒開。」互揭過去台上隱私，讓網友笑炸。

(中時新聞網)