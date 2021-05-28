紡織類股指數今年以來受惠於通膨題材，類股走勢靚，5月11日的類股指數一度來到744，創下歷史新高。而除了通膨題材外，新彊棉事件以及歐美終端消費復甦也都是帶動的因素。但從最新公布的首季財報卻也發掘出多檔紡織個股理財有方，持有的有價證券中，不乏今年以來的「飆股」，加工絲5虎中包括集盛(1455)、聯發(1459)、宜進(1457)等都堪稱紡織股中的投資「金手指」。

據首季財報按公允價值衡量的金融資產中，集盛持有的股票包括宜進（1457）、南紡（1440）、聯發（1459）、儒鴻（1476）、南帝（2108）、陽明（2609）、群創（3481），不少都是今年以來的飆股。

而聯發的持股有:元大高股息(0056)、台塑(1301)、亞聚(1308)、台化(1326)、福懋(1434)和陽明(2609)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、元大金(2885)、兆豐金(2886)和榮炭(6555)。

宜進的持股有:台泥(1101)、集盛(1455)、亞泥(1102)、台富(1454)等。

以聯發而言，該公司今年首季獲利1.52億元，EPS為0.48元，毛利率為7%，營益率為1%，稅前淨利808萬元，但業外收入高達1.44億元，換言之，首季獲利逾9成來自於高端的財務操作。

(時報資訊)