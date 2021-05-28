儘管印度疫情延燒影響智慧型手機產銷，但因當地手機PCB主要供應商為大陸廠，加上5G手機高階化及車用需求持續暢旺，第2季台商PCB產值可望維持高檔，TPCA預估，第2季台商兩岸PCB產值約新台幣1707億元，PCB廠-華通(2313)及健鼎(3044)第2季營運亦可望維持高檔。

根據TPCA(台灣電路板協會)統計，今年第1季台商兩岸PCB產值達1734億元新台幣(約為61.08億美元)，較去年同期成長26.7%，創下歷年同期新高，其中台商在大陸生產比重約63.2%。

就各產品來看，TPCA表示，第1季產品產值除軟硬結合板受到AirPods更改產品設計影響成長率下滑之外，其他產品受惠於5G手機高階化、NB市場拜疫情所驅動之遠距辦公與教學的趨勢未墜，以及全球汽車市場好轉等終端產品等支撐下皆為成長，其中軟板、多層板、HDI更是都有超過20%以上成長率的表現。

至於IC載板首季成長18.6%，雖然相較其它產品不這麼亮眼，但IC載板已連續5季保持雙位數成長的力道，在ABF載板市場供不應求的情況下，IC載板暢旺到年底依然可期。

儘管身為全球第二大手機市場與製造區域的印度在第2季疫情大爆發，致使部分大陸手機品牌廠砍單傳聞不斷，市場擔憂，是否會對通訊/手機類應用占總體產值超過1/3的台灣PCB產業有所衝擊，不過進一步觀察，由於印度手機市場以陸系品牌中低階手機為主，而陸系中低階手機的PCB主要還是陸資板廠所供應，故目前印度的疫情對於台灣PCB廠尚無直接影響。

由於第2季市況依舊熱絡，TPCA預估，今年第2季產值可達新台幣1707億元。

健鼎因終端客戶需求強勁，不僅第1季稅後盈餘14.08億元，創下歷年同期新高，單季每股盈餘達2.68元，4月合併營收51.48億元，亦創下歷年同月新高，健鼎表示，目前訂單滿滿，第2季營運可望優於第1季。

受惠於HDI應用多元化，除5G手機產品規格提升外，應用於NB、平板、SSD、車電、遊戲機及中高階Server的市場需求明顯增加，華通HDI產線今年以來呈現滿載，第2季營運也維持淡季不淡。

目前華通重慶二廠已開始裝機，預計7月開始試產，為下半年營運及未來營運增添新產能。

(時報資訊)