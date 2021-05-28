驅動IC整體市場第二季持續反映成本，轉嫁予客戶，依不同產品漲幅約15~20%，第三季由於傳出晶圓恐持續調漲，故驅動IC不排除會繼續喊漲，但隨著歐美陸續解封，終端需求出現雜音，只是各供應鏈目前庫存水位依舊位處低點，加上晶圓產能缺很大，就有業者直言，儘管多多少少有Double Booking(重複下單)，但相較於缺乏的產能，根本不用擔心，在供需缺口持續下，預估產業動能支撐仍強勁，未來幾年依舊為賣方市場。

全球受到新冠肺炎疫情衝擊，居家上班(WFH)或是遠距教學需求暴增，也帶動驅動IC設計個股自去年下半年起營運一路向上，其中又以筆電爆發力最為強悍，2020年全球筆電迎來好幾年不見的大榮景，包括聯詠(3034)、義隆(2458)、天鈺(4961)等，目前已經進入2021年第二季，研調機構對於今年筆電市場依舊看好樂成長，但隨著歐美疫情在疫苗施打下，人們不再閉關，近期NB市場就有雜音出現，市場憂慮是否會隨著各國解封而影響到需求，但現階段各家業者對於2021年依舊認為「訂單無虞、只憂產能」，且因為產能問題至少會一路缺到2022年上半年，若是8吋晶圓甚至要到2023年才可以看到明顯的新增產能，故現階段庫存水位還是很低，未來就算是市場需求出現短暫的趨緩，業者也會積極建立安全庫存，根據數據顯示，IC設計廠第一季總庫存天數約75天，低於2020年第二季的峰值86天，這意味著第三季庫存仍有繼續增長的空間，且因晶圓緊張下，供給與需求間仍有缺口，故市場大幅度的修正機會看來不大。

2020年全球筆電市場規模從過往五年約1.5~1.6億台回到2億台水準，預估2021年將增長至2.4億台，成長率達19.2%，MIC資深產業分析師魏傳虔表示，未來五年筆電市場規模將持續維持在2億台以上，主要是受惠於商用換機與新興市場需求有待滿足，不過仍須觀察缺料情形對PC出貨天花板的影響，預估此波缺料將延續至2021年底。

在處理器架構部分，在蘋果的登高一呼下，未來非英特爾x86架構處理器有望逐漸擴大在資訊硬體產業的占比，2021年筆電搭載Arm架構處理器的占比已達一成，成長主因是上游晶片與作業軟體商的積極投入，加上Chromebook受惠於各國教育標案，市場逐步成長，可預期Arm架構市占率也能持續提升，這也會是未來筆電市場另一重要風向。

儘管晶圓代工廠可大批量生產顯示驅動IC(DDI)，但DDI並非標準化產品，原因是面板客戶的需求各異，需要客製化設計，應用於智慧型手機的TDDI客製化程度尤其高，故DDI業者面臨非常特殊的情況，能將增加的成本超額轉嫁給下游客戶，主要因素為上游產能受限幾年內都無解、面板客戶低估了DDI的重要性、高技術門檻與長學習曲線使新進業者不敢貿然投入，以及轉嫁的成本對客戶成本結構影響不大，而客戶亦可再轉嫁成本。

以目前驅動IC的供需態勢意味著未來幾年市場將轉由賣方主導，因此，分析師也預估2021年DDI業者的毛利率將以高個位數百分比幅度上升，並於往後幾年維持同等的獲利能力。

(時報資訊)