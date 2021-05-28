中華信評確認新壽、新光銀行與新光金(2888)的發行體信用評等，展望維持「負向」。反映由於新壽的獲利波動性升高且其資金結構與資本水準的緩衝空間縮窄，未來一至二年該公司將面臨維持其財務實力的挑戰。

中華信評指出，儘管其業務價值有所改善，但因新壽會計收益的波動程度高於平均水準，該公司的財務緩衝空間已於2020年縮窄。由於外匯避險成本仍高、投資收益率降低、且投資績效表現低於同業平均水準，新壽的稅前盈餘已在2020年時滑落至自2017年來的最低點。

逐漸衰退的績效表現部分因該公司所能從事的海外投資上限，在國內主管機關於2020年9月對其進行裁罰後已經降低。中華信評一方面認為，新壽的獲利波動性已使其財務緩衝空間縮窄，而中華信評將EBIDTA視為一項重要的參考點。不過另一方面，中華信評認為該公司持續穩定地改善其合約服務的利潤率以維持其業務的長期價值。新壽透過具一致性的產品策略達成前述目標，惟該公司的總保費收入因國內法規推動的保險商品改革而下滑。

外匯曝險部位為新壽資本與獲利的潛在波動因素。持續的外匯波動為新壽的資本增添額外的波動性，並可能因此為其整體財務風險結構帶來壓力。雖然新壽已採取主動的避險策略，但中華信評認為，該公司仍需要一段時間之後方能透過穩定的海外投資績效來印證其外匯風險已穩定緩和在至可管理的水準。

(時報資訊)