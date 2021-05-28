美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，看好5G、4G晶片持續供應緊張，聯發科對於今年5G、4G出貨也維持不變，看好聯發科中長期趨勢仍然完好無損，重申聯發科買進評等、目標價1522元。

美系外資表示，聯發科預估全球智慧手機出貨量將持平或略有上升，且5G智慧手機在2021年出貨將超過5億支，目前大陸智慧手機需求旺盛，5G、4G晶片供應緊張，預估目前晶圓供應緊張至少將持續到2021年底。

美系外資表示，聯發科對於第二季展望以及財測預估並未改變，重申了其第二季合併營收將可望季成長10~18%至1,188~1,275億元，代表業績將可望續創新高水準。聯發科對於自家5G產品競爭力相當有信心，病友有機會在高階市場上持續爭取更多市佔率，主要就是受益於其對5G自早期起就投入研發，以及和晶圓廠有緊密的合作關係，且聯發科也預計產品價格將會如預期上漲，也顯示出聯發科正在拉近與對手的距離。

美系外資表示，目前4G智慧手機晶片的供應緊張程度其實比5G更為嚴重，主要是因為產能有限，為有效發揮現有產能，會以ASP、利潤率較高的5G晶片為優先，也因此，即使最近在印度新冠肺炎失控，聯發科的4G智慧手機晶片出貨量預估依舊保持不變，聯發科重申，儘管增加股息分配，但對研發投資沒有變化，也會關注併購機會。

美系外資表示，看好聯發科中長期趨勢仍然完好無損，且持續擴張市場以及優化產品組合，對聯發科重申買進評等、目標價1522元，預估2021年、2022年、2023年EPS分別為57.08元、60.89元以及65.73元。

(時報資訊)