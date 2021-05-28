經濟部28日公布當前經濟情勢概況。經濟部雖然看好製造業的動能與前景，但5月國內疫情急遽升高，恐影響民間消費力道，衝擊零售及餐飲業業績，另疫情若進一步影響到製造生產活動，可能重創國內經濟表現，宜持續關注並妥善因應。

在國外經濟部分，經濟部指出，儘管全球疫情至今仍未有效解決，然對經濟的衝擊已隨著各國陸續接種疫苗而逐漸淡化，全球經濟可望回到正常成長的軌道，IHS Markit 5月預估今年成長率5.7％，較上月上修0.4個百分點。

國內經濟，經濟部認為，由於5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，遠距商機熱度依舊，傳產貨品市場需求回升，原材物料價格上漲，帶動我國4月出口金額及製造業生產指數齊創歷年同月新高，分別年增38.7％、14.2％。民間消費方面，因消費市況持續熱絡，加上上年同月受疫情影響，基期相對較低，4月零售業及餐飲業營業額年增率均呈雙位數成長，各增18.3％、37.3％。

展望未來，隨著5G、高效能運算、車用電子等需求強勁，宅經濟效應持續，加上國際原材物料價格續居高檔，有助於延續外銷接單及國內製造業生產動能，但5月國內疫情急遽升高，恐影響民間消費力道，衝擊零售及餐飲業業績，另疫情若進一步影響到製造生產活動，可能重創國內經濟表現，宜持續關注並妥善因應。

(工商 )