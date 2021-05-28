【旅奇傳媒/編輯部報導】豐富多元的臺中，除了有著文青最愛的草悟道、國家歌劇院、走在創意美食尖端的逢甲商圈、一中商圈以及經典不敗的高美濕地等熱門景點，在臺中海線地區也有許多景色優美、懷古之地值得造訪。為了讓大家體驗不同於以往的旅遊行程，拍出與眾不同的美照，特別彙集臺中大肚及龍井一帶有趣的景點，豐富美好休閒時光。

位於臺中最南端的麗水漁港，最初建於清朝乾隆年間，是一座發展百年歷史的老漁港，經活化後將原海巡檢哨站改建為觀景平台，採用藍白配色的希臘地中海風格造景，搭配扇窗、拱門、鈴鐺擺鐘以及愛心欄杆的設計，營造出濃厚的異國浪漫情調。

往岸邊方向走去，停靠的膠筏，帶點斑駁老舊的色調，隨著海浪而浮動，呈現最純樸的漁港人文風景，再結合附近的龍井堤防自行車道，此自行車道行經知名的金蘭西瓜園區、河濱公園、麗水漁港、擁有豐富潮間帶生物的大肚溪口野鳥保護區，歷史悠久的福順宮等，成為騎單車看海、散步、觀夕照、賞鳥的好去處。

看完海景後，可以來到古色古香的磺溪書院，是大肚區迄今留存最古老的建築。俗稱文昌廟的磺溪書院，是一間結合學堂與廟宇的閩南式四合院建築，昔日為大肚地區的文教中心，一百多年來在教育文化方面帶給臺中、彰化地區的學子們深遠的影響。磺溪書院在建築方面，相當考究，不僅造型、施工技術上非常精巧，牆面磚雕更是精美，建築物的細部裝飾及磚做工夫特佳，極具藝術價值。

夜幕來臨，位於大肚華南路的山路，沿途點點藍紫色的街燈亮起，宛若一串藍寶石項鍊，搭配著有如波浪般的道路與市景，形成迷人的夜色，吸引不少民眾前來，又被稱作藍色公路。鄰近的望高寮，也是觀賞夜景的絕佳勝地。望高寮夜景公園，是臺中首座以夜景為主題的公園，站在觀景台上，擁有絕美遼闊的景觀視野，可以輕鬆的將臺中之美盡收眼底。

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(中時新聞網)