【旅奇傳媒/記者-張偉浩】一場突如其來的疫情，迫使大家停下腳步，在疫情的限制下，我們嘗試學著海明威的視角，回頭看著雲林，雲林是旅人的家鄉，城市人刻意追求身心靈陶冶，嚮往自然，但這卻是雲林人生活的日常。從雲林生活的哲思角度出發，結合各型態的藝術展演，透過場域移轉、媒材置換等方式，呈現出一場場精彩的流動藝術饗宴。

成龍溼地生態園區經營管理示範計畫 關注溼地與人的環境議題

成龍溼地原本為農耕地，但由於地勢較低且長年超抽地下水，地層嚴重下陷，且受到1986╱8的韋恩颱風、1996╱7的賀伯颱風強烈侵襲，海水倒灌淹沒農地，20多年來長期積水無法耕種，也成為國內唯一因地層下陷及海水倒灌而形成的溼地。

2005年，農委會林務局與口湖鄉鄉公所開始在當地進行「成龍溼地生態園區經營管理示範計畫」；2009年起，為強化社區參與，因此與觀樹教育基金會合作進行學習參與計畫，透過打造環境教育基地的理念，推廣了多樣式的環境保護行動，例如：以成龍國小為據點，以溼地生態調查與鄉土文化探索的主題，藉由學校深入社區，並引導學童與父母祖輩共三代參與溼地環境保護行動；舉辦成龍溼地國際環境藝術節活動，經由駐地藝術家與當地居民的合作，在就地取材、在地參與、共同創作、引介後續交流的種種裝置藝術等過程，引領社區居民與社會大眾關注溼地與人的環境議題。

流動藝術三部曲《綻放》 歡敬意體與音樂薰陶的饗宴

雲林縣政府文化觀光處長陳璧君表示，流動藝術饗宴已經舉辦兩場，皆以歷史建築為背景，三部曲跳脫前面兩場的框架，以自然景觀為舞台。活動以《綻放》為主題，搭配著成龍溼地優美的環境，進行一場環境議題探索、音樂薰陶的藝術饗宴。 因疫情的影響下，大家只能放下腳步，靜靜等待疫情舒緩；而身處台灣，幸運的我們，在疫情暫緩之際，透過現場感受，透過網路分享，細細品味著藝術帶來的心靈療癒。

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(中時新聞網)