「紐約時報」今天引述知情人士的說法報導，美國聯邦檢察官正調查烏克蘭現任和卸任官員是否違法干預美國2020年總統大選。

紐時報導，這項刑事調查包括檢視烏克蘭官員是否利用美國前總統川普當時的私人律師朱利安尼（Rudolph Giuliani）散播關於現任總統拜登具誤導性的言論。

朱利安尼曾否認代表任何烏克蘭方面的人。紐時也提到，他在這項調查中並未被控行事不端。

報導提到，這項調查始於川普卸任前數個月，由布魯克林（Brooklyn）聯邦檢察官負責，與針對朱利安尼在烏克蘭商業往來的現行刑事調查並非同案。

曼哈頓聯邦檢察官正調查朱利安尼擔任川普律師時，與烏克蘭寡頭政治執政官員的商業往來。聯邦探員今年4月搜索他的住宅和辦公室，扣留了手機和電腦。朱利安尼否認指控，他的律師也曾說，這項調查是出於政治動機。

紐時報導，負責紐約東區事務的美國聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）目前正調查烏克蘭官員是否試圖利用朱利安尼等不同管道，散布拜登貪腐的消息，進而影響去年11月3日的總統大選。拜登一向否認自己涉嫌貪腐。

報導指出，烏克蘭國會議員德卡奇（Andrii Derkach）也在調查對象之列。美國財政部先前制裁德卡奇，稱他是「活躍十多年的俄羅斯特工」。

美國聯邦檢察官辦公室和朱利安尼的律師艾達拉（Arthur Aidala）目前都未回覆記者詢問。

(中央社)