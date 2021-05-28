疫情日益險峻，台南市爭取1000劑AZ新冠疫苗優先為第一線警察同仁施打，永康警分局分配到120劑，今天上午到永康區衛生所施打，希望確保警察同仁在第一線執勤的安全。龍潭派出所所長張仁鴻說，希望不要因為工作而染疫，不慎把病毒帶回家，做好所有防護外，打疫苗，心裡比較踏實。

永康分局交通分隊警員葉霨霆說，打疫苗不只保障自己也是保護民眾跟家人安全，打完也沒有不適感覺，他說，沒打疫苗之前，在第一線值勤時雖擔心，「但民眾一定比我們還擔心，就是盡可能把工作做好」，他也強調，打完疫苗後，安心程度大很多。

永康警分局有150多位同仁登記接種，共獲120劑，分2天施打，今天有60位率先到永康衛生所接種疫苗，30日則是第二批。永康分局強調，優先接種的都是第一線同仁，希望確保同仁在第一線執勤時更安心投入治安及防疫工作。永康分局長呂世明也感謝市長、局長重視同仁執勤健康安全。

永康分局積極配合警察局規畫進行相關防疫措施，除啟動異地辦公、會議分流及落實洽公民眾實聯制外，也規畫第一線同仁接種疫苗及提供充足防疫物資以確保民眾與同仁安全，同時呼籲市民朋友現正值防疫三級警戒，室內、外應全程配戴口罩，勤洗手，減少非必要的外出活動，戰勝疫情。

(中時 )