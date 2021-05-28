疫情三級警戒延至6月14日，政府禁止餐飲內用、要求人流不隨便移動，導致零住房、零餐飲消費，京城建設（2524）轉投資的水京棧H2O飯店，被迫在28日宣佈，5月28日起休館到6月14日，業界形容，「這已不是雪崩，是墜崖了」。

這也是高雄星級飯店因為新冠肺炎（COVID-19）疫情，被迫休館的第一家星級飯店。水京棧H2O飯店總監鮑俊彥28日證實，水京棧H2O國際飯店，因疫情嚴重衝擊，被迫從5月28日起，自主休館，一直到6月14日，休館期間，停止一切住房、餐飲和外送服務，不過，所有員工薪資，正常給付。

他說，水京棧H2O飯店原本希望透過銷售外賣便當度小月，也從5月中旬開始，銷售五星級便當，一直到5月27日，每天平均售出400到500個，不過，仍然無法撐下去。

水京棧H2O飯店母公司發言人周敬恆指出，政府宣布疫情三級警戒延至6月14日，同時禁止餐飲內用、要求人流不隨便移動，導致住房率「歸零」、零餐飲消費也幾乎停頓，因此，才決定自主休館。

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