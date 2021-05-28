台灣新冠疫情升高

台灣在成功防範新冠肺炎疫情好一段時間後，目前正經歷第一次嚴重的疫情大爆發。

BBC新聞網28日指出，台灣正迫切尋求新冠疫苗以保護人民，而對岸已表明，願意提供協助。然而，這卻令台灣領導階層左右為難。他們該接受堅持「一中」政策的北京協助嗎？換句話說，防治新冠肺炎比政治更重要嗎？

到目前為止，台灣一直對北京說「不」。到5月中為止，台灣只有約1,500宗新冠病例，12人因而喪生。然而，後來疫情卻一路飆升，而島上接種疫苗的人並不多。直到這個星期，台灣只收到約70萬劑新冠疫苗，而在約2300萬人中，大概僅有1%的人接種。

為了防控飆升的疫情，台灣當局了解到，他們不但需要更多疫苗，而且要盡快。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周二說，6月預計將有200萬劑新冠疫苗到貨，而8月底累計到貨1000萬劑。而總統蔡英文則推文說，隨著進口疫苗持續到貨，台灣正致力擴大接種。

BBC指出，台灣不必向遠處求援。北京不斷有發言人表明，中方願意提供台灣所需的疫苗。然而，對台灣而言，由於兩岸在政治上對立，因此說「好」，不會是個容易的政治決定。

分析指出，兩岸在「一中」上並沒有共識，而北京不斷向台灣，還有世界施壓，以接受它的「一中」立場。

倫敦大學亞非學院中國研究所（SOAS China Institute）所長曾銳生（Steve Tsang）指出了台灣的兩難困境，他說，在這狀況下，北京不能輸，而台灣也贏不了。要是台灣接受中方疫苗，可能會顯得北京比台灣領導階層更有能力照顧島上民眾。要是台灣拒絕疫苗，則可能會顯得不顧百姓健康。

曾銳生強調，在這種狀況下，台灣最後可能會顯得真的很難看。國民黨前主席洪秀柱說，蔡英文正面臨台灣人要她接受中方疫苗的壓力。洪最近提醒蔡，台灣真正的敵人是新冠病毒，而不是北京，並力促她盡快接受中方的疫苗，另外有人也發出類似的訊息。

另一方面，中方則透過官媒加強施壓，《環球時報》指控蔡英文無視中方善意。而蔡周三也反擊，說北京從中作梗，不讓台灣取得輝瑞/BioNTech（Pfizer-BioNTech）疫苗。此外，蔡英文說，台灣反對外力干擾他們致力取得疫苗，也反對利用疫苗供應遂行政治目的。

分析指出，蔡很想把中方描述為阻力，而不是助力。曾銳生認為，無論蔡英文怎麼解決這次疫苗困境，最後她都會挺過這段艱難的時期。而那部分是由於許多台灣人不想要陸製疫苗，他們擔心這些疫苗的安全與效力。此外，曾銳生指出，這也是因為台灣的情況可控。他強調，由於台灣先前表現得很好，真的引起大家的注意。

(中時新聞網)