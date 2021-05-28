美國國會對中國態度漸趨強硬，為了提升與中國科技的競爭力，推出「2021美國創新及競爭法」法案，聯邦參議院今天表決出現進展。

聯邦參議員以68票同意、30票反對的結果，結束了針對這項規模達2500億美元法案的辯論，離全院最終表決更近一步。

美國國會嚴重分裂，但民主、共和兩黨少有的共識之一就是都想對中國採取強硬立場。美國國會目前由總統拜登所屬的民主黨占小幅優勢。

這項「2021美國創新及競爭法」（US Innovation and Competition Act of 2021, USICA）法案一旦獲參院通過，還須聯邦眾議院通過，再呈送拜登簽署成法。

法案將授權約1900億美元用於強化美國整體科技實力，另外540億美元專門用在半導體、微晶片和電信設備增產上。

路透社報導，共和黨籍前總統川普過去以「美國優先」為由，退出數項國際機制，但這項法案試圖藉著與盟友合作及加強參與國際組織，來抗衡中國透過外交漸增的全球影響力。

此外，參院以91票贊成、4票反對的結果，通過一項共和黨籍參議員克雷波（Mike Crapo）和民主黨籍參議員魏登（Ron Wyden）支持的修正案，以報復他們認定的中國反競爭貿易做法，並禁止那些判定為利用強迫勞力生產的產品。

(中央社)