籃網總教練納許28日受訪時親口證實，身為籃網陣中主要輪替之一的替補前鋒傑夫格林，將因足底肌膜炎傷勢，至少要等到10天之後才能重新評估傷情，這也代表格林即將缺席剩餘的季後賽首輪賽事，但納許表示格林仍會隨隊進行復健訓練。

「我們今年遭逢嚴重的傷痛困擾，傑夫格林對我們來說，有著非常重要的價值，」納許表示，「他可以勝任多個位置，且扮演不同的角色，為我們填補所有空缺，幸運的是我們在其他球員方面還算健康，但他的缺陣，仍是我們重大的損失。」

傑夫格林本季替籃網打了68場例行賽，其中38場先發，場均11.0分、3.9籃板及1.6助攻，卻在首輪G2第2節不小心左腳受傷提前退場，納許說：「格林替我們做到很多事情，無論場上或場外都對我們很重要，希望他能趕緊傷癒復出。」

談到明天即將開打的G3，納許表示，「對塞爾提克來說，那場比賽至關重大。所以我們的腳不能離開油門，我們不僅要替首輪系列戰贏下這場比賽，也必須讓我們變得更好，但如果我們想要繼續提升，且把自己放到最佳位置，這些比賽都很重要。」

(中時 )