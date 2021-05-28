新冠疫情以來大中華市場受惠於出口轉單、遠距辦公需求帶動，位處復甦前段班，然數據背後指出基本面支撐力道將耗盡？未來投資應以何種策略應對為佳？大姆哥投顧分析，4月份全球市場情緒向好，各區域股市持續走高，然而仔細推敲大中華市場各數據，背後基本面支撐力道未來或將漸弱。

在台灣市場方面，台灣第一季出口成長率創十年來新高，季增率達24.6%，而電子硬體業、半導體業的營收也同樣自去年疫情開始以來不斷走高，第一季電子硬體業同比成長29.8%、半導體業則是27.9%，都創歷史新高。但將近一年以來的高成長動力，幾乎都是由全球遠距工作的需求帶動，而近期歐、美主要國家疫情已陸續降溫；如英國便於5/17起進入第三階段解封，美國也已有60%成年人至少接種一劑疫苗，拜登政府更預計到7/4國慶日前，將達成70%成年人至少接種一劑疫苗的免疫目標。種種跡象皆顯示遠距辦公提供科技股的支撐力將透支，再加上海外工廠也陸續復工，國際投行便預估半導體業營收季增率將於今年年底降至20%，電子硬體業營收季增率更將下滑至個位數。在這樣的背景下，提醒投資人應注意臺幣未來是否仍具基本面支撐的升勢。

在中國市場，目前中國基金持股總金額占A股市值的比例達5.5%，以十年趨勢來看已上升至相對高點，且基金持股中有高達45%為前50大股票，基金持股集中度來到歷史新高，顯示中國基金市場漸顯抱團股的風險。去年疫情以來中國政府與全球政府同步以寬鬆政策支持市場流動性，但如今已緩步收緊流動性，可看出新基金募集規模在去年大幅增加，可說是爆發式成長，但增量已於今年第一季見頂，近期基金入市力道已放緩，可預期在中國政府緩步收緊流動性的狀況下，基金整體募集將後繼無力。

總結來說，今年以來漲幅持續的台股市場，先前因受惠於全球遠距工作的需求，然近期歐、美等國疫情趨緩且海外生產活動逐漸恢復，預計台灣出口增速已見頂，並將影響臺幣走勢；而中國市場則是面臨政府即將收緊流動性，基金持股卻大幅度集中於高本益比的內需消費股，投資人也應注意未來走向。中、台市場未來具不同面向的下行風險，建議投資人在做資產配置的同時，也應注意適時的避險，尋找市場上具避險策略的投資產品。

(時報資訊)