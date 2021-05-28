奧運和溫布頓前的網球重大賽事法網即將展開，而今天各組籤表也出爐，男單賽場上出現「三巨頭」同時分在上半區狀況，納達爾(Rafael Nadal)、喬柯維奇(Novak Djokovic)、費德勒(Roger Federer)將力爭上半區決賽席位。

另外下半區高手雲集，麥維德夫(Daniil Medvedev)、蒂姆(Dominic Thiem)、西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)和茲維列夫(Alexander Zverev)將展開較勁，女單世界第一巴蒂(Ashleigh Barty)、衛冕冠軍思薇雅蒂(Iga Swiatek)及柯寧(Sofia Kenin)在上半區，下半區則有小威廉絲(Serena Williams)，她有可能在下半區強碰大坂直美。

而這次分組也是網壇男單三巨頭歷史上首次被分到同半區，目前喬柯維奇是大會頭號種子、納達爾第三、費德勒則是第八，三人提前碰頭想必相當刺激，不過缺點是最後決賽恐怕無法再看到他們對決了，另外下半區可說是新生代四大天王混戰，俄羅斯名將麥維德夫是大會第二種子，本季闖進澳網決賽的他積分持續上升。

希臘名將西西帕斯則位列第五種子，也曾在大滿貫決賽闖進四強，蒂姆是第四種子，在2020澳網拿下亞軍，茲維列夫排名第七，也在去年澳網殺進四強，所以男單下半區的競爭想必會非常激烈，誰能戰到最後決賽都很難說。

另外女單部份小威廉絲目前排世界第七，經驗老道的她仍是奪冠最大熱門，日本好手大坂直美世界排名第二，有可能提前遇上小威廉絲，不過本年度氣勢如虹的她相信不畏懼對手，下半區最大熱門仍屬世界第一的巴蒂，不過去年法網冠軍思薇雅蒂可不會輕易將勝利拱手讓人，而我國好手謝淑薇、梁恩碩也將力拼好成績！

(中時新聞網)