華爾街日報周四引述熟悉內情人士消息指出，谷歌(Google)針對法國政府對其廣告業務的反壟斷調查，雙方正接近於和解協議，谷歌可能會支付罰款，並做出營運上的改變。

法國競爭管理局指控谷歌濫用網路廣告的權力，谷歌利用工具協助在其網頁和app販賣廣告，讓谷歌的線上廣告拍賣系統排除競爭對手，讓自己更有優勢。

報導指出，谷歌可能以消除對競爭對手設下的障礙，來解決此問題。

谷歌去年廣告業務營收1470億美元，超過全球其他網路公司。谷歌大部分的營收來自於搜尋和Youtube的廣告。而法國的指控案件還涉及到谷歌在廣告業務的其他形式的自我偏好。

谷歌並為對該新聞報導提出評論，其表示公司的第三方廣告技術是同時合作於谷歌的夥伴以及公司競爭對手的產品。谷歌將繼續收集回饋意見，並做出更新，以更好地為用戶和生態系提供服務。

報導指出，如果競爭管理局批准，該和解交易可能在數周內宣布，但僅在法國具有效力。

(時報資訊)