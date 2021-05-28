測試廠欣銓(3264)受惠訂單需求暢旺，2021年迄今營運動能暢旺。公司對此持續擴產，除了在湖口新豐總部興建二期新廠，再宣布斥資4.3億元買下富采(3714)旗下晶電閒置的竹科龍潭廠區土地廠房。法人看好隨著新產能陸續開出，將為營運持續挹注成長動能。

欣銓股價5月以來自48.6元高檔明顯拉回，17日下探35.05元的近半年低點，半個月急跌達近28％。由於今明2年營運成長動能無虞，近日止跌回升，今（28）日續開高穩揚1.95％至41.75元，早盤維持逾1.5％漲幅。三大法人偏多操作，本周迄今買超611張。

欣銓27日公告，基於未來業務拓展暨營運考量的空間需求，董事會決議向晶電取得竹科龍潭廠區1833坪土地及4840坪建物，未稅交易總金額4.3億元，待竹科管理局核准轉讓後進行產權過戶。富采指出，該廠為已閒置多年的原璨圓龍潭廠，處分利益估約1.67億元。

欣銓2021年首季稅後淨利亦創4.84億元次高，季減11.77％、年增達50.87％，每股盈餘（EPS）1.03元亦創第3高。4月自結合併營收9.41億元，月增7.31％、年增達28.57％，創歷史次高。累計前4月合併營收35.64億元、年增達26.75％，續創同期新高。

欣銓看好今年半導體市況，預期5G及射頻（RF）需求持續成長、通訊同步看好，並希望車用能強勁復甦。今年資本支出將維持去年47.65億元高檔水準，已完工的鼎興廠二期廠房預計本季量產，可因應未來3～5年的市場與業務發展需求，帶動今明2年營運強勁成長。

欣銓董事長盧志遠指出，將持續投資研發車用電子及安控測試技術，對接汽車電子及5G的產業需求，並積極投入先進電源管理及類比晶片測試開發、影像感測、AI、車用雷達、RF元件相關測試技術，以因應5G、AIoT、HPC等應用蓬勃發展。

欣銓將積極拓展車用電子及資安IC測試領域，目標成為市場第一品牌，並全力發展邏輯與混合訊號產品、射頻、高效能類比及微機電（MEMS）系統IC測試，積極擴充電源管理IC測試產能，擴充目標客戶數，維持業務及獲利成長動能。

(時報資訊)