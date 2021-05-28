周四芝加哥穀物期貨多收揚，其中玉米期貨飆升逾6％，從一個月低點反彈，因對飼料穀物的強勁需求，引發技術性買盤進場，大豆跟隨玉米走高，另外小麥期貨連續九個交易日上漲，由於對北部嚴重乾旱導致近期播種的擔憂。

一位分析師表示，雖然美國中西部地區天氣良好，未來幾天還會出現更多的降雨，但是需求強勁，引發投機買盤進場，7月期約漲停，漲幅達到6.4%，創下2015年6月份以來的最大漲幅。

據了解，美國農業部周四宣佈，美國私人出口商向未知目的地銷售了15.24萬噸新季玉米，周度出口銷售報告顯示，截至2021年5月20日的一周，美國2020/21年度玉米淨銷售量高於上周以及四周均值。

終場7月大豆漲33.5美分，報1537美分， 7月玉米漲40美分，報664.5美分， 7月小麥漲27.75美分，報676.25美分，7月黃豆油漲1.13美分，報66.81美分，7月黃豆粉漲6.5美元，報390.30美元。(商品行情網)

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