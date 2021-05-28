（取自顏若芳臉書）

台灣購買的莫德納疫苗其中15萬劑將於今（28）日下午運抵台灣，民進黨發言人顏若芳在臉書解釋，為何只有15萬劑？「因為一次來太多很難一次消化完」。此番大內宣引爆網友眾怒，砲轟3+11害慘台灣人，不但沒有檢討，還輕浮幼稚政治操作。前高雄市新聞局長鄭照新也不滿表示，才來15萬劑就得意忘形邀功宣傳！

衛福部長陳時中昨晚宣布台灣採購的莫德納疫苗，將有15萬劑於今（28）日下午抵達台灣。民進黨發言人顏若芳隨即在臉書表示，「好消息，15萬劑莫德納來嘍！！那個誰誰誰，說什麼軍火都買了，萊豬都吃了，連一支疫苗多沒有！」至於於為何只有15萬劑？顏若芳解釋，「因為一次來太多很難一次消化完」。

顏若芳此番話，引爆民眾怒火，網友痛罵，「15萬劑就能拿出來吹牛，果然開始下令側翼、立委、議員開始打柯，用力打柯，柯想講的就是人民想講的，你們聽不進去就算了還繼續打，不是顯示你們的傲慢嗎？3+11出來道歉了嗎？」「死這麼多人，進15萬劑疫苗就覺得好棒棒？」「做好你們執政黨應該做的，請不要說太多沒意義的幹話！」「塞牙縫都不夠，還敢宣傳」、「身為發言人妳知道現在是什麼關頭嗎，知道每一個生命都無比重要嗎？要這麼輕浮的政治操作，妳倒不如繼續當房東。」「疫情、醫療量能都炸天成這樣了，來個15萬劑就敲鑼打鼓大內宣，順便噴個口水酸政敵，請問是小學生嗎？幼不幼稚呀！」「妳可以在靈堂對死去的民眾與家屬，把這篇稿子朗誦一遍；然後再搭著宣傳車，在各醫院門口朗誦一遍。傲慢啊...心中只有自家政黨，沒有人民，嘴臉就是這副德性嗎？」「身為民進黨發言人，所以你所言代表民進黨？代表民進黨對於至今死者完全沒有檢討、感染6000多人沒有檢討，還可以這樣的叫囂？」

前高雄市新聞局長鄭照新也不滿表示，他原本期許執政黨少點口水多點實事，沒想到點滿漢全席才來一碟豆干，馬上得意忘形邀功宣傳，又開始詆毀那些為疫苗不足擔憂的有識之士，說這些人「一直誤導民眾說台灣沒有疫苗」阿不然這一年有時間準備民眾現在需要時你疫苗在哪裡？你是看到台灣現在哪個縣市疫苗足夠你告訴我？

(中時新聞網)