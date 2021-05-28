疫情愈來愈險峻，但仍還有民眾不怕受罰，四處釋放假訊息擾亂民心。高雄近日流傳「高雄某酒店有小姐確診，麻煩各位最近不要跟有去某酒店的接觸碰面」、「世界末日」、「扯…天佑台灣」等訊息，引起不少民眾關切，高雄三民一分局調查後，發現又有人惡意製造慌亂，經過追查逮捕一名涉嫌貼文的王姓女子移送法辦。

網傳高雄酒店小姐確診，警揪出po文女子「隴係假」。(警方提供)

網傳高雄酒店小姐確診，警揪出po文女子「隴係假」。(警方提供)

國內疫情持續延燒，三民一分局為防止網路不實疫情假訊息散播，造成民心不安，每日派員進行網路巡邏，查緝疫情假訊息散布，果然在5月14日發現有民眾於網路平台，發布「高雄某酒店有小姐確診，麻煩各位最近不要跟有去某酒店的接觸碰面」、「世界末日」、「扯…天佑台灣」等訊息，意旨高雄某酒店有小姐染疫 。

據了解，該篇po文中，當事女子的照片雖經過馬賽克，但狀似火辣甜美，讓大機襪以為真的試酒店小姐，經過在網路上轉傳、散佈，造成不少人議論紛紛。經三民一經分局查閱中央疫情中心訊息及店家均未接獲相關通報及確診訊息，研判該訊息為染疫假訊息，開始進行偵辦。

專案小組過濾該帳號資料及比對相關照片，循線通知帳號持有人王姓女子到案說明，詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

三民一分局呼籲，目前疫情嚴峻，不實疫情訊息嚴重危害社會安定，造成民心惶惶，本分局將持續積極查辦疫情假訊息案件；提醒民眾識別網路資訊時，「任何防疫相關政策及訊息，應均以權責機關公告為主」，在確認訊息真確性之前，切勿轉發散布，以免觸法。

(中時新聞網)