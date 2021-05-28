封測廠南茂科技考量近期台灣新冠肺炎確診個案頻傳，第一線執勤警察為了維護人民健康，警車巡邏使用頻率提升，為增加警備資源能量及給予警界支持，南茂科技善盡一己之力，捐贈兩部警用巡邏車予新竹縣警察局，於27日在新竹縣竹北市公所進行捐贈儀式。

南茂科技董事長鄭世杰表示，南茂科技為落實企業社會責任，捐贈警用巡邏車讓辛苦的警察們能有安全的行車配備、在值勤上能安全無虞，並感謝所有警察在防疫期間的辛勞，給予人民平安且安心的生活環境。

南茂科技面對這波疫情，除了積極配合政府政策相關防疫措施與指引以及全面落實各項防疫SOP外。同時實施員工分層、分流上班，以降低人員接觸機會。並且加強各廠區的清潔消毒，以及每日的健康管理與疫調。南茂科技用最嚴謹的態度，與台灣及全體同仁共同抗疫！

圖說：南茂支持抗疫並捐贈兩部警用巡邏車予新竹縣警察局。圖左起為竹北分局分局長王立德、南茂董事長鄭世杰、新竹縣政府警察局長吳敬田、竹北市長何淦銘。

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