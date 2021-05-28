中央流行疫情指揮中心將華航機組檢疫措施鬆綁為「3＋11（居家檢疫3天採檢陰性及自主健康管理11天）」，被外界認為是防疫破口，指揮中心更針對「萬華高風險族群」註記健保卡，遭質疑是恐怖國家機器。台北市議員鍾小平不滿指揮中心不認錯，又歧視萬華人，28日上午赴台北地檢署，控告指揮官陳時中廢弛職務釀成災害罪。

鍾小平表示，中華民國人民不分男女、宗教、種族、階級、黨派一律平等，指揮中心註記健保卡的做法，明顯違反憲法平等權，憑什麼歧視萬華？萬華不會自己生出病毒，病毒是來自英國變種、諾富特邊境管理沒做好，指揮中心在華航機師部分放水，縮短隔離期間造成。

鍾小平強調，病毒來源是國門，指揮中心管理不善、放水，讓諾富特機組人員、包商、員工到萬華阿公店消費，才把病毒帶到萬華，萬華再傳染給全台灣，所以要告陳時中。

鍾小平說，指揮中心解釋註記是幫助醫療院所及醫師做診療判斷，這都是狡辯之詞，註記幾百人就算了，卻總共註記15萬，這比例太大了，而且現在疫情蔓延到全台灣，憑甚麼只註記萬華？明顯的歧視跟霸凌，完全戕害人權，陳時中和副指揮官陳宗彥迄今仍不認錯。

鍾小平控告陳時中的罪名是《刑法》貪瀆罪章第130條，「公務員廢弛職務釀成災害者，處3年以上10年以下有期刑。」

(中時 )