台灣本土疫情持續蔓延，有網友表示，台灣上半場的防疫成果，大都來自醫護和第一線人員功勞，卻全部被總統蔡英文和衛福部長陳時中收割，等到下半場大逆風，大家才發現政府的超前部署根本廢到笑！此文一出，大批鄉民叫好，更有網友直言，「有功我的，有過民眾的」。

網友LABOYS今（28日）在批踢踢發文表示，台灣上半場的防疫成果，是蔡英文和陳時中守下來的？是現場的醫護人員和第一線的人員好嗎！該網友痛批，蔡英文和陳時中這兩個無能之徒說白一點，就是在收割廣大醫護血汗血淚所拚出來的防疫成果，來轉化成自己的政治能量，順帶拿這個政治能量大內宣，攻擊政敵。

批踢踢網友留言。（圖片摘自批踢踢網頁）

該網友直言，然而上半場順風，收割收爽爽，下半場逆風，各種不會打，鳥飛，站著被三振，連揮棒都不敢，證據就是超前部署一年多，去年說負壓病床要兩萬，現在不到一千；去年說篩檢量能量有多少，現在每天卡幾百幾千校正回歸；去年說第一期疫苗有幾百萬，現在加上這15萬枚還不到70萬，「當大家都小粉綠，都智障啊？只會收割別人成果」。

大批網友也在其PO文底下留言表示，「中肯，拜託1450不要大內宣了」、「以為靠陳時中就可以守住真的北七」、「造神造了一年，結果是個草包，你會感謝」、「感謝3+11跟梗圖治國嗎」、「認同，我也只想給醫護人員讚」、「有功我的，有過民眾的」、「事實就是民進黨超前部署一年都是騙人的」。

(中時新聞網)