涉嫌行凶的2名男子犯案後共乘機車往中正路方向逃逸。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中豐原廟東商圈昨深夜發生濺血事件，44歲黃姓男子與2名共乘機車的男子當街爆發口角，遭對方持鈍器重擊頭部，造成7公分撕裂傷送醫急救。2名嫌犯行凶後共乘機車揚長而去，警方連夜調閱附近監視器以車追人，已掌握特定對象追緝中，全案朝傷害罪偵辦，。

頂街派出所昨深夜11時38分，接獲黃男報案稱，他在廟東夜市遭人持凶器重擊頭部，對方有2人，分別著黃色、灰色上衣，行凶後共乘1輛機車逃逸。警方初步調查，當時2名男子共乘機車，與被害人在廟東夜市入口發生口角衝突，其中1人突然暴走，從機車上拿出凶器砸向黃姓被害人頭部。黃男頭部上方約7公分撕裂傷，經送豐原醫院救治，意識清楚，暫無生命危險。

黃男無奈表示，自己只是去廟東買消夜，對方騎車經過嗆聲說「看什麼！看我不爽嗎？」他答「沒有啊！」接著其中1人就從機車置物箱拿凶器衝過來，他來不及閃避，頭部被砸中， 他們兩戴口罩、安全帽，「根本不認識」。

警方調閱監視器，鎖定2名共乘機車男子，犯案後騎車往中正路方向逃逸，已透過車牌掌握機車駕駛人，全案朝傷害罪偵辦，至於雙方是否結識、有無恩怨糾紛，有待進一步釐清。

(中時 )