中央流行疫情指揮中心將全國升為三級警戒，並要求休閒娛樂業、觀展觀賽業、教育學習業等行業停業，但勞動部認為遭指揮中心停業不可歸責於勞雇雙方，因此不強制雇主給薪，因此若雇主未與勞工協商實施「無薪假」，這些勞工薪資可能會低於基本工資，可能連「安心就業計畫」、「充電再出發」計畫都無法參與，勞動部官員表示，將進一步研究處理。

勞動部曾指出，遭指揮中心停業不可歸責於勞雇雙方，因此若雇主未與勞工完成「減班休息」協商，不強制雇主給薪，但休息日及例假日還是要給付薪資；但若雇主與勞工完成減班休息協商，則雇主至少要給付基本工資。

勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，遭指揮中心要求停業不可歸責於勞雇雙方，因此在這段時間內不強制雇主給薪，但原本雇主薪資照給的休息日、例假日、國定假日等還是要給付薪資。

黃維琛說，如果在這一段時間雇主可與勞工協商實施「減班休息」，但實施的期間，勞工薪資不得低於基本工資。

但若遭停業的雇主不與勞工協商實施減班休息，也不用做後續通報減班休息都不通報，不出勤的薪資也可不給付，薪資恐怕低於基本工資外，勞工也無法參加安心就業計畫、充電再出發計畫，黃維琛說，將進一步研究處理。

(中時 )