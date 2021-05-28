富邦金控表示，日前獲悉金融大樓外包之清潔人員確診後，即給予關懷協助，該員目前已入院診治中，並無外傳已過世情事。

該名清潔人員主要負責大樓周圍之清潔工作，並無直接接觸其他客戶或員工。因應外包清潔公司員工染疫，富邦金已向清潔公司要求加強其他清潔人員落實防疫。此事件不影響公司營運與客戶服務，除持續關懷協助該名人員外，已加強落實各項防疫措施。

另為保護同仁安全避免感染風險，公司已全面消毒該棟大樓，並再次宣導同仁多注意健康與加強防護，有身體不適應盡速就醫並隨時回報公司以提供及時協助。

(工商 )