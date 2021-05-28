淡水「揮皇」無視規定營業遭重罰102萬 警方今早再前往稽查(翻攝照片／戴上容新北傳真)

疫情嚴峻，新北八大行業都須停止營業，淡水揮皇高爾夫球場26日被民眾舉報，無視防疫規範27日仍繼續營業，遭新北市體育處開罰102萬元，並指若再營業將勒令斷水斷電；淡水警方28日會同體育處前往稽查，業者大門緊閉，警方查看現場無消費者出入，體育處人員在球場大門張貼裁決書後離去。

雙北15日升級三級警戒後，新北娛樂場所便規定停止歇業，未料體育處21日起連續稽查5日，淡水揮皇高爾夫球場仍將規定視若無睹，繼續營業；侯友宜26日震怒稱，這種行為太離譜，要求體育處重罰，並要求停業。

體育處長洪玉玲表示，體育處15日有發公文給業者，25日再度用掛號方式告知業者延長管制，未料，27日業者仍繼續營業，因此連同先前違規，體育處已開出5次處分書，依法開罰6萬、12萬、24萬、30萬、30萬，累計102萬元罰款。27日下午業者貼出暫停營業公告，市府表示，若再正常開業，將派公安小組斷水斷電。

淡水警方會同體育處28日上午9時許前往稽查，確認業者有無確實停業。淡水警表示，球場大門關閉，業者在門口張貼停業通知，經2位警員查看並無消費者出入，業者未出面，體育處人員於球場大門張貼裁決書後離去，過程平和無事故。

(中時 )