第2批AZ疫苗開始施打，以第一類醫護人員為接種對象，新北市各衛生所一早湧入排隊人潮，其中土城衛生所還沒開門，上午7時許已湧入數百位醫護搶領號碼牌，隊伍一路從土城衛生所、土城區公所、土城分局排到五穀先帝廟旁的早市，綿延數百公尺，還有一般民眾以為自己也能施打，誤入排隊人潮中。

土城衛生所主任郭巧芸表示，這批AZ疫苗將全數分給第一類醫事人員施打，土城衛生所今早8時開始發放號碼牌，上午8時半、下午1時各有1批施打，每診次限號110人，均請接種者攜帶健保卡、執業執照或相關文件，確認是為醫護人員才可接種。

土城衛生所稍早緊急在官網發公告，今日上午場、下午場的號碼牌都已發完，通知民眾不要再來排隊，5月31日上午還有一批接種時段。郭巧芸說，雖然排隊人潮眾多，但是大家都很有秩序，衛生所盡量呼籲大家分批到場施打，排隊時保持社交距離，落實相關防疫措施。

(中時 )