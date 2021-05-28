上游原物料供給吃緊且價格飆漲，台灣不僅新冠肺炎疫情大爆發又面臨缺水電危機，讓第2季及第3季台灣PCB等零組件廠生產蒙上陰影，部分廠商已開始降低台灣廠生產比重，提高在疫情相對穩定的大陸廠區生產比重，以降低台灣疫情及缺水電對製造的影響。

過去兩年各大產業因中美貿易戰將製造移往印度、東南亞的越南、泰國等地，以及擴大在台灣廠區投資近期開始出現轉變，由於印度、越南及台灣新冠肺炎疫情大爆發，不僅危及當地醫療體系及人民生命安全，嚴格管制政策亦對各廠區生產造成重大影響，而台灣地區甚至還有缺水及電力供應吃緊、甚至於短缺的情況，迫使原本擴大在東南亞及台灣生產製造的廠商紛紛將訂單轉回大陸廠區生產，以免第3季傳統旺季出貨高峰受到疫情及台灣缺水電影響。

TPCA亦關注台灣疫情及缺水電對PCB生產的影響，TPCA表示，原本預期歐美疫情趨緩、疫苗普及時值4G轉5G通訊技術世代交替，PCB各項應用將有機會迎接全面成長之榮景，不過全球原物料供貨吃緊，除銅價自去年以來不斷持續攀升之外，玻纖紗、環氧樹脂等材料也因為供應吃緊而漲價，對PCB相關板廠造成壓力，且在全球疫情看似趨緩之際，台灣在5月也陷入疫情危機進入三級警戒，雖然台灣PCB企業除配合防疫政策，並加嚴自身防疫應變措施，至今尚未對生產造成太大衝擊，但隨著疫情升溫，產線若有員工確診案例，後續的處理程序仍會對工廠產能、人員調度造成部分影響。

TPCA指出，PCB產線海內外產線定位不同，加上需滿足客戶驗證，目前將產能調配至海外的比例仍低，然台灣IC載板製造全球市佔第一，與韓國、日本同業在全球市佔差距皆不到5%，短兵相接之際，如發生疫情嚴峻持續下去，加上全球晶片缺貨之際，稍有閃失將有被日韓迎頭趕上的風險，這預估將是影響台灣半導體與IC載板產業的另一個隱憂。

除疫情衝擊難料，台灣PCB產業第2季要面對缺水、缺電問題，今年水情吃緊，加上5月中的無預警停電，部分縣市已開始實施限水措施，雖然企業滿手訂單，第1季已面臨缺料與運費成本雙漲的困境，如今疫情衝擊下的三級防疫警戒，居家工作等對民生用水用電更增添壓力，凸顯出台灣政府若要提供製造業創造經濟成長的環境，最首要任務就是解決水、電、土地、勞工、人才五缺問題。

TPCA強調，政府因應產業所需，積極推動台灣成為「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」，台灣PCB產業更是迎來近年最大回台投資潮，惟不論是「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」，都是屬於高用水、高用電的產業，背後需要有完善的基礎建設支撐，面對全球能源政策轉型與不可控的環境變遷，政府與企業都需要有超前部署的因應對策與做法。

(時報資訊)