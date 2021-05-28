美國強勁的經濟數據及總統拜登將提6兆美元預算案等利多消息，隔夜美股收盤漲多跌少，帶動台股今天跳空上漲88.43點開出，盤中漲點來到200多點，回到16800點位置，預估今天量能約4800億元。

今天盤中各大類股方面，電子股成交比重回升到4成，為拉抬指數的主力，傳產的原物料族群轉強，鋼鐵類股漲幅超過7％，航運股依舊強勢，成交比重接近3成，漲幅約2.3％。

分析師指出，上櫃、電子與金融指數日KD指標皆轉為交叉向上，RSI指標也陸續50以上的多方區之中，短線技術指標仍維持偏多趨勢，將有助於指數持續跌深反彈。

但中期指標的周KD指標維持交叉向下，周RSI指標也陸續拉回至50以下的空方區。在月線上，除了金融指數外，其餘月KD指標仍持續下彎，代表長線目前仍持續整理，短線指數雖有望延續跌深反彈，目前主要焦點在於市場資金仍偏好非電族群的短線操作，資金未回流電子，仍建議以短線為主。

(時報資訊)