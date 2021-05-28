受美國經濟數據支撐，加上第三季全球燃料需求強勁反彈的預期，趨緩伊朗可能恢復原油供應所造成的擔憂，激勵盤中油價持續上漲；周五(5/28)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.32美元，報每桶67.17美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.16美元，報每桶69.62美元。(商品行情網)

(時報資訊)