台灣本土疫情爆炸，10天累計47人死亡，引發各界關注，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學發文表示，台灣目前死亡率約0.9%，但適逢疫情爆發初期、加上確診者多為長者，未來死亡率恐朝南韓的1.4％靠攏。而5/17確診達高點，後開始每天400多例的高原期，因此推估5/28-6/14應觀察篩檢陽性率和確診人數是否下降，若持續維持高原期，恐造成醫療緊繃、因病過世的人數攀升，再次打擊搖搖欲墜的前線醫療體系。

謝宗學在臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》發文表示，新冠肺炎全世界的死亡率約2%，台灣目前的死亡率為0.9%。根據 worldometer 的資料，截至目前為止，較先進的國家中，美國死亡率約 2.1%，英國死亡率約 2.8%，德國死亡率約 2.5%，日本死亡率約 1.9%，南韓死亡率約 1.4%，新加坡死亡率約 0.05%。

謝宗學指出，除了人口較少的新加坡外，其餘先進國家新冠肺炎的死亡率大約落在1％至3%之間。台灣雖然目前死亡率約在0.9%，但適逢疫情爆發初期，確診病人快速上升，加上罹病者多為長者，醫療負荷緊繃，未來死亡率可能朝南韓的1.4% 靠攏。

謝宗學說，每天追蹤新冠肺炎確診數可發現，確診人數隨著檢驗量能而上升，因此只看每天確診人數容易失真，篩檢陽性率比較能反應疫情真實的嚴重程度。

謝宗學表示，校正回歸後，5/17的530例本土是這波確診的高峰，之後即使檢驗量能拉高，確診人數卻再也沒有超過5/17的高點，至今每天確診人數維持在400多人，進入「高原期」，沒有再大幅爆發，表示5/15開始的雙北三級疫情警戒和5/19開始的全台三級疫情警戒，有達到初步的成效。

謝宗學透露，雙北三級疫情警戒滿2週後（5/28）到全台三級疫情截止日（6/14），這段時間應要觀察篩檢陽性率和確診人數有沒有逐漸下降的趨勢，若依然維持高原期，表示現階段的防疫策略不足以讓疫情趨緩，需要更嚴格的人流控制策略。

謝宗學指出，如果確診高原期持續太久，將造成醫療負荷持續緊繃，直接影響醫療照護品質和間接造成醫療排擠效應，「最後的結果是因病過世的人數不斷攀升，醫護染病的比例不斷增加，再次打擊搖搖欲墜的前線醫療體系。」

謝宗學也說，宅在家裡的策略有效控制疫情不再升溫，但時間不夠久，暫時無法讓疫情明顯趨緩。未來兩週很關鍵，必須堅守非必要不外出的原則，截斷病毒傳播鏈，讓染病人數下降，緩解醫療緊繃的壓力，讓醫療照護品質上升，死亡率就會下降。

謝宗學呼籲大家，宅在家裡不只可以保護自己，還可以拯救因染疫危在旦夕的人，只有一起阻斷病毒傳播，疫情才有機會趨緩。「同島一命！沒有人可以置身事外。」

(中時新聞網)